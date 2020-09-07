Малышку погрузили в медикаментозный сон, чтобы она не чувствовала страшной боли.

В Днепре медики спасают жизнь 3-летней девочки, у которой при пожаре обгорела половина тела.

Читайте такжеМногочисленные осколки в голове и шее: в Днепре спасают жизни военных с передовой (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что бабушка малышки спала, когда в одноэтажном здании начался пожар, и, проснувшись, выбежала на улицу. Девочку же, что спряталась от огня, вытащили соседи уже в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент девочка пребывает в медикаментозном сне, чтобы не чувствовать страшной боли от ожогов. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В полиции заявили, что эта семья состоит на учете, и уже были протоколы за ненадлежащее обращение с детьми.

«Открыто уголовное производство за злостное невыполнение родителями своих обязанностей. Бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мать оставила ребенка на несколько дней у бабушки, зная, что она злоупотребляет спиртным», – отметила спикер днепропетровской полиции Анна Старчевская.

Никаких прогнозов относительно состояния ребенка медики не дают. Она выдержала уже вторую операцию. Медики снимают обгоревшие ткани, чтобы накрыть раны искусственной кожей.

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Автор: Катерина Шварц