Городские власти разработали пешеходный маршрут новогодних локаций длиной в 8 км, что имеет целью минимизировать скопление людей во время празднований.

В этом году в столице, кроме главной елки страны на Софийской площади, устанавливают также главную елку города - возле арки Дружбы народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников в Киеве Игорь Добруцкий.

По его словам, в этом году в городе будут три главных елки.

«Первая наша локация - это София. Это елка 31 метр и тематика - «Волшебный лес». И впервые мы вводим словосочетание «Главная елка города Киева». Это будет елка высотой 20 метров возле арки Дружбы народов. Ее тематика - «Хрустальный дворец». Все убранство елки, Пешеходного моста и других дорожек, ведущих к арке Дружбы народов, будет в стиле хрустальном. И сама елка будет в холодных цветах. И третья елка - на Подоле - 18 метров и имеет тематику «Петриковская роспись», - сообщил Добруцкий.

Представляя программу празднования Нового года в Киеве, директор Департамента культуры КГГА Диана Попова отметила, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, в этом году не будет большой сцены на Софийской площади, где обычно организовывали большую концертную программу, чтобы обезопасить локацию от скопления людей. Вместе с тем, будут работать сувенирные лавки и зоны детских развлечений с соблюдением противоэпидемических мер.

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«Мы разработали впервые в этом году большой рождественский новогодний маршрут по Киеву, пешеходный. Через наш новый велосипедно-пешеходный мост, через Аллею художников, которая будет выводить по Андреевскому спуску на Контрактовую площадь. Там будет рождественский каток. Возле Арки Дружбы народов снова организуют «снег-фест» для сноубордистов и лыжников. Соревнования будут транслироваться онлайн», - сказала Попова.

Главная елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, отметила она. «Это будет абсолютная непривычная для нас елка, оформлена будет необычно», - сказала Попова.

Она пригласила принять участие в зажжении елки 19 декабря в 19:00, что можно будет сделать как онлайн, так и офлайн.

Новогодний маршрут

Начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов аппарата КГГА Кирилл Воронин отметил, что длина новогоднего маршрута составляет около 8 км.

«Тот маршрут, который мы в этом году разработали в связи с распространением коронавирусной болезни, он под собой несет то, что люди не будут скапливаться в одном месте. Но мы понимаем, что, несмотря на любые обстоятельства в мире, и что касается коронавирусной болезни, есть Рождество, есть Новый год. Они были и будут. И мы должны находить те возможности для положительных эмоций, чтобы люди чувствовали, что есть праздники», - подчеркнул он.

По словам Воронина, весь город к новогодним праздникам будет тематически украшен, чтобы поддержать атмосферу праздника.

«И подсвечен будет наш новый пешеходный мост - это будет лучшая селфипойнт, чтобы посетить и сделать», - добавила Попова.

В КГГА заявили, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в режиме праздничного дня, но пока подробностей не сообщили.

Что известно о главной елке страны на Софийской площади:

Елка в центре Киева обойдется почти в три миллиона гривен. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Гирлянды будут образовывать над елкой купол. Те, кто отвечает за установку главной елки страны, уверяют — будет будто звездное небо.

Игрушек, которыми украсят елку, всего будет около полутора тысяч единиц. Некоторые отливали в специальных формах.

Также Возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

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Автор: Инна Андалицкая