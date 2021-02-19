Прокуратура настаивает на взятии мужчины под стражу.

В Житомирской области мужчину, которого подозревают в особо жестоком обращении с животными, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

По данным следствия, 26-летний житель одного из сел Коростышевского района неоднократно убивал собак, которые забегали к нему во двор.

"С животными расправлялся особо жестоко, применяя топор, ножи и пилу. По словам злоумышленника, мотивом совершения такого жестокого преступления стало желание отведать собачатину", - говорится в сообщении.

18 февраля Коростышевский районный суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.

Читайте такжеВырывал когти и избивал: волонтеры сдали полиции агрессивного живодера из Энергодара (фото)В прокуратуре добавили, что учитывая тяжесть совершенного преступления, а также с учетом значительного общественного резонанса среди односельчан, процессуальный прокурор настаивает на взятии мужчины под стражу. С этой целью готовится апелляционная жалоба на решение районного суда.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УК Украины (особо жестокое обращение в отношении двух и более животных) проводит территориальный отдел Житомирского районного управления полиции.

По действующему законодательству мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Живодерство на Житомирщине: что известно

Вечером 16 февраля правоохранители получили информацию от жителей одного из сел Харитоновской ОТГ о том, что местный житель отлавливает и убивает соседских собак.

Дома у 26-летнего мужчины полиция нашла доказательства издевательств над животными, в частности, тушку убитой собаки, а также останки еще двух псов.

По информации следствия, мужчина заманивал в свой двор, по его мнению, бродячих животных и убивал для дальнейшего употребления в пищу.

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Автор: Светлана Макринская