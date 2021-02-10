В суде допрашивают Вадима Федюнина – единственного, кто выжил во время расстрела.

Сегодня в Богунском районном суде Житомира начался допрос Вадима Федюнина – главного свидетеля расстрела семерых людей у пруда в селе Новоселица Житомирской области в мае 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеБойня на Житомирщине: подозреваемый в убийстве семи человек заявил, что "это была самозащита"По словам Федюнина, в тот день Анатолий Захаренко (подозреваемый в массовом убийстве – УНИАН) был трезвым, но возбужденным. Между погибшими и подозреваемым был спор. Мужчины сначала сидели на улице, а потом, когда стемнело, зашли в беседку, где также спорили. Минут через 15-20, когда он ушел спать, услышал выстрелы.

Федюнину задавали вопросы и защитник, и представители потерпевших. Захаренко также задал ему несколько вопросов. Однако они были похожи на те, которые уже озвучивались.

В судебном заседании объявили перерыв, допрос свидетеля продолжится завтра, 11 февраля.

Расстрел военных у пруда: что известно

22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в полицию.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

В уголовном производстве было назначено до 200 экспертиз. По результатам психиатрического обследования, Захаренко признали вменяемым.

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Автор: Марина Чорноштан