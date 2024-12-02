Сейчас массовый выезд жителей из города не наблюдается.

Информация о вероятном наступлении российской армии на Запорожском направлении влияет на настроения жителей областного центра, однако массового оттока людей из города пока нет. Об этом "Радио Свобода" заявила секретарь горсовета Запорожья и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

По ее словам, информация о приближении фронта не может не влиять на настроения жителей Запорожья. Люди находятся в расшатанном эмоциональном состоянии и думают эвакуироваться из города.

Чиновница заверила, что в случае приближения боев к Запорожью людям скажут правду о реальной угрозе.

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"Есть несколько планов, связанных с различными чрезвычайными случаями и ситуациями. Я сейчас скажу по-человечески, что это будет честным по отношению к населению, сказать им о реальной угрозе. И я уверена, что мы так и сделаем, потому что жизнь людей - бесценна, поэтому мы должны сделать максимально все для того, чтобы уберечь каждого и каждую... Это задача местной власти, безусловно, и мы должны быть к этому готовы. Готовы ли мы сейчас? Да, мы готовы, но я не хочу, чтобы это когда-нибудь произошло", - сказала Харченко.

Она считает, что те, кто не уехали из города в 2022 году, будут оставаться в Запорожье настолько долго, насколько позволит ситуация с безопасностью.

"Я думаю, что люди, которые в марте 2022 года для себя приняли решение остаться, они будут в городе, пока все будет хорошо с их жильем, пока у них будет работа и пока они будут чувствовать себя полезными и нужными... Это город стальных людей, это люди, которые могут по два часа спать, выезжать на прилеты, устранять последствия, идти на свою работу", - отметила секретарь горсовета.

Она утверждает, что, несмотря на обстрелы КАБами и разрушения, массового выезда жителей из города не наблюдается. По ее словам, из Запорожья ежедневно курсируют соответствующие эвакуационные поезда во Львов, Хмельницкий, но они не пользуются спросом.

"Сейчас нет массовой эвакуации, нет массового оттока людей, но проведу такую сравнительную историю, она очень похожа для всех прифронтовых территорий - Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев. Каждый системный такой вражеский обстрел, который повторяется день, два, три, четыре, заставляет какую-то часть людей выезжать из города. И вот если мы говорим о системных обстрелах, то теоретически где-то 30-50 тысяч жителей выезжают. Только ситуация становится более-менее спокойной, начинается возвращение людей в город. И так постоянно происходит. Поэтому массового такого желания уехать и оставить город пустым нет, город живет, работает", - говорит и. о. городского головы.

По информации Харченко, в городе ежедневно в школу ходят 5 тысяч детей, которые учатся в смешанном формате.

"Наша задача была, чтобы родители могли быть причастными к экономическим процессам, иметь работу, начинать какие-то бизнесы. И мы видим, что если дети ходят в школу, значит, эти семьи на местах, значит, они вовлечены в жизнь города. Наша задача - выстоять, наша задача, чтобы люди жили в этом городе, работали", - добавила она.

Вероятное наступление РФ на Запорожском направлении

Ранее издание The Economist написало, что Россия готовится к наступлению на Запорожье.

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко заявил, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении.

По его информации, российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

Руководитель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что заявления о наступлении на Запорожье делаются скорее для нагнетания ситуации. Он отметил, что российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, и наступление на областной центр маловероятно.

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