Злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода.

Пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, который корректировал ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года. По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода.

Кроме того, как отмечается, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области.

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В спецслужбе проинформировали, что после вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи оккупантам соответствующего "отчета".

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Установлено, что передачу разведданных захватчикам их приспешник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности. Во время обысков по месту жительства предателя изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.

Разоблачение предателей

СБУ разоблачила на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Львовщине. Его незаконная деятельность привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинской ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн. До начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, которые содержали значительную часть драгоценных металлов.

Также правоохранители нейтрализовали агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины. Вражеские агенты собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением. Среди особых задач приспешников россиян был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

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