Злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые преподавал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией в более 100 тысяч пользователей.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призвал к насильственному захвату государственной власти в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.

В частности, по данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией в более 100 тыс. пользователей.

Видео дня

"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Работниками СБУ установлено, что" видеообращение "фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграм-каналы "вагнеровцев".

"Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства", - сказано в сообщении.

В этой связи, по выводам экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Задержание предателей в Украине- детали

В августе представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что борьба с предателями и агентами РФ – один из главных приоритетов Службы безопасности. Бывало разоблачены тысячи таких преступников.

В Херсоне задержали вражескую корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

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