Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призвал к насильственному захвату государственной власти в Украине.
Как говорится в сообщении на сайте СБУ, его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.
В частности, по данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией в более 100 тыс. пользователей.
"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Работниками СБУ установлено, что" видеообращение "фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграм-каналы "вагнеровцев".
"Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства", - сказано в сообщении.
В этой связи, по выводам экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Задержание предателей в Украине- детали
В августе представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что борьба с предателями и агентами РФ – один из главных приоритетов Службы безопасности. Бывало разоблачены тысячи таких преступников.
В Херсоне задержали вражескую корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.