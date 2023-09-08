Женщина вину признала, объяснив свои действия последствиями просмотра политических шоу.

На Черниговщине осуждена пенсионерка за лайки в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники". Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрил Прилуцкий горрайонный суд, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Согласно решению суда, пенсионерка через использование функции социальной сети "нравится", автоматически размещающей публикацию на личной странице пользователя, обнародовала на своем аккаунте видео- и текстово-графический материал со страниц других пользователей, публикации СМИ, чем делала их доступными неограниченному количеству пользователей социальной сети "Одноклассники". Также эти публикации размещались в автоматическом режиме в ленте новостей лиц из списка друзей (178 человек).

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"В судебном заседании обвиняемая вину в инкриминируемых уголовных правонарушениях признала полностью и подробно рассказала об обстоятельствах их совершения. В содеянном раскаялась и просила строго не наказывать. Также отметила, что под влиянием политических шоу не сразу поняла о совершении преступления. Сейчас находится на стороне Украины", - отмечается в решении суда.

Суд учел, что женщина свою вину признала полностью, искренне раскаялась в содеянном, ранее не судима, на учете у врача-нарколога не состоит, но назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. В то же время в конфискованы мобильный телефон и ноутбук.

Решение Прилуцкого горрайонного суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Разоблачение предателей в Украине-детали

Борьба с предателями и агентами РФ - один из главных приоритетов Службы безопасности, разоблачены тысячи таких преступников. Об этом сказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб", – сообщил он.

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