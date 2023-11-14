Следователи ГБР рассматривают четыре версии гибели помощника Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Следователи подали апелляцию из-за отказа Печерского райсуда Киева посадить под домашний арест дарителя гранат помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову.

Об этом советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сафьян сообщила в эфире информационного марафона "Единые новости". "Основная версия остается такой, как мы и обнародовали в начале - несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием. Других три версии, которые связаны с убийством по заказу спецслужб РФ, убийство на почве неприязненных отношений и попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата Главнокомандующего ВСУ", - детализировала Сафьян и добавила, что все эти версии остаются рабочими.

При этом, по ее словам, прокуратура и следователи ГБР не соглашаются с решением Печерского райсуда Киева, который не избрал меру пресечения в виде домашнего ареста офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ. Именно этот офицер подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Видео дня

"Уже сейчас подана апелляция на решение по мере пресечения", - сказала Сафьян.

Гибель помощника Залужного

6 ноября в селе Чайки Киевской области помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате. Его сын получил серьезные ранения.

ГБР сообщило подозрение офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Следователи установили, что офицер приобрел без разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил Частякову по случаю его дня рождения.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Вас также могут заинтересовать новости: