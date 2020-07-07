Главные новости Украины 7 июля: заболеваемость COVID-19 и курс гривни

Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

В НБУ заявили о стабилизации гривни после скандального увольнения Смолия. За сутки обнаружили более полутысячи новых больных коронавирусом.

Отставка Смолия и курс гривни

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке после падения гривни на 40-70 копеек на фоне отставки Якова Смолия.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 564 новых больных COVID-19.

Всего с начала пандемии зафиксировано 49 607 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.

Ввод миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на временно оккупированные Россией территории Донбасса.

Ситуация на Донбассе

6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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