Главные новости Украины 7 июля: заболеваемость COVID-19 и курс гривни
В НБУ заявили о стабилизации гривни после скандального увольнения Смолия. За сутки обнаружили более полутысячи новых больных коронавирусом.
Отставка Смолия и курс гривни
Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке после падения гривни на 40-70 копеек на фоне отставки Якова Смолия.
Коронавирус в Украине
В Украине за сутки выявили 564 новых больных COVID-19.
Всего с начала пандемии зафиксировано 49 607 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.
Ввод миротворцев ОБСЕ на Донбасс
Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на временно оккупированные Россией территории Донбасса.
Ситуация на Донбассе
6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Главные новости Украины: что важно знать 7 июля 2020
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