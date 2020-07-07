В КСУ сегодня рассмотрят конституционность закона о языке

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый.

Сегодня Большая палата Конституционного Суда Украины в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25 апреля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе КСУ, пленарное заседание начнется в 10:00.

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Авторы ходатайства утверждают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку, по их мнению, он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковому признаку. Также народные депутаты считают, что законом нарушены конституционные права граждан, а именно: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужено содержание и объем существующих прав и свобод.

Народные депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что, по их мнению, «ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности». Судья-докладчик по делу Сергей Головатый.

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