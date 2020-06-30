Главные новости Украины за 30 июня: ВНО по украинскому языку и литературу и гумпомощь от Италии

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный из-за коронавируса.

Участники ВНО будут сдавать тесты по украинскому языку и литературе. Италия передала Украине гуманитарную помощь в преодолении последствий паводков.

Прохождение ВНО

Участники внешнего независимого оценивания сегодня будут сдавать тесты по украинскому языку и литературе.

Гумпомощь от Италии

Италия направила в Украину гуманитарную помощь для борьбы с последствиями паводков и наводнений на западе страны.

Ситуация на Донбассе

В течение 29 июня вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела два украинских защитника получили ранения.

Главные новости Украины: что важно знать 30 июня 2020

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