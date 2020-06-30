В некоторых городах и областях снова могут остановить общественный транспорт из-за COVID-19 – Шмыгаль

Локальные ужесточения или ослабления возлагаются на местное самоуправление.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом он сообщил в интервью BBC-Украина.

«Есть рост количества больных. Львовская область - на первом месте по количеству. Киев - традиционный лидер, в котором самая большая плотность населения. Есть Черновицкая область. Ровенская область вырывается в лидеры», - напомнил он.

«Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта», - добавил Шмыгаль.

Что касается работы метрополитенов, по словам премьер-министра, правительство выступает «помощником» органов местного самоуправления.

«Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные ужесточения или ослабления возлагаются на местное самоуправление. Инициатором этого должен стать Киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, будем вмешиваться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.

Президент Украины Владимир Зеленский, 30 июня 2020 года отметил, что Украине нужно готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 из-за стремительной динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число больных COVID-19 вчера было выявлено во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.

26 июня мэр Кличко заявил, что Киев все ближе к решению вернуться к более жестким карантинным ограничениям, в том числе относительно проезда в общественном транспорте.

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