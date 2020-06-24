Главные новости Украины за 24 июня: паводки на западе и новый антирекорд инфицированных коронавирусом
08:59, 24 июня 2020Общество
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В Украине продолжается введенный из-за коронавируса карантин.
Главные новости Украины 24 июня 2020 / фото УНИАН
На западе Украины подтоплены ряд населенных пунктов, есть погибшие. Зафиксирован новый суточный антирекорд случаев коронавируса.
Паводки на западе Украины
В западных регионах Украины в результате непогоды подтоплены почти 200 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.
Новый коронавирусный антирекорд
За последние сутки COVID-19 в Украине заболели 940 человек. Это является новым антирекордом по количеству новых инфицированных коронавирусом.
Новости Украины за 24 июня / фото УНИАН
Война на Донбассе: актуальные данные
За сутки 23 июня российские оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинской армии нет.
Главные новости Украины: что важно знать 24 июня 2020
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