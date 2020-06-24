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Киев ослабляет карантинные ограничения: что заработает, правила и условия

13:31, 24 июня 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Киев переходит на следующий этап ослабление карантина, а значит – снимаются очередные запреты, в частности, относительно работы ряда учреждений.

Что заработает в Киеве

В рамках смягчения карантинных ограничений, согласно распоряжению городских властей, в столице разрешили работу:

  • ресторанов и кафе (без детских комнат);
  • бассейнов (для индивидуальных тренировок);
  • кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними);
  • культурных и художественных мероприятий количеством до 10 человек.

Указанные заведения должны работать при условии соблюдения противоэпидемических правил. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, как отметил столичный городской голова Виталий Кличко, Киев вернется к ограничениям.

Что возобновит работу в Киеве с 24 июня / фото УНИАН

Открытие кафе, ресторанов и кинотеатров: правила и условия

Власти города Киева обнародовали требования к работе заведений общественного питания в условиях карантина. Так, учреждения могут принимать гостей внутри помещений, выполняя следующие правила и рекомендации:

  • посетители могут заходить в заведение только в сопровождении персонала;
  • людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут пускать в помещения;
  • все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках;
  • гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по ним;
  • заведения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, а также проводить влажную уборку на кухне и летних площадках;
  • использованные маски и перчатки должны собираться отдельно.

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