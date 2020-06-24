Киев ослабляет карантинные ограничения: что заработает, правила и условия

Принимать посетителей внутри заведений, среди прочего, наконец смогут в кафе и рестораны.

Киев переходит на следующий этап ослабление карантина, а значит – снимаются очередные запреты, в частности, относительно работы ряда учреждений.

Что заработает в Киеве

В рамках смягчения карантинных ограничений, согласно распоряжению городских властей, в столице разрешили работу:

ресторанов и кафе (без детских комнат);

бассейнов (для индивидуальных тренировок);

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними);

культурных и художественных мероприятий количеством до 10 человек.

Указанные заведения должны работать при условии соблюдения противоэпидемических правил. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, как отметил столичный городской голова Виталий Кличко, Киев вернется к ограничениям.

Открытие кафе, ресторанов и кинотеатров: правила и условия

Власти города Киева обнародовали требования к работе заведений общественного питания в условиях карантина. Так, учреждения могут принимать гостей внутри помещений, выполняя следующие правила и рекомендации:

посетители могут заходить в заведение только в сопровождении персонала;

людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут пускать в помещения;

все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках;

гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по ним;

заведения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, а также проводить влажную уборку на кухне и летних площадках;

использованные маски и перчатки должны собираться отдельно.

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