Киев ослабляет карантинные ограничения: что заработает, правила и условия
Киев переходит на следующий этап ослабление карантина, а значит – снимаются очередные запреты, в частности, относительно работы ряда учреждений.
Что заработает в Киеве
В рамках смягчения карантинных ограничений, согласно распоряжению городских властей, в столице разрешили работу:
- ресторанов и кафе (без детских комнат);
- бассейнов (для индивидуальных тренировок);
- кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними);
- культурных и художественных мероприятий количеством до 10 человек.
Указанные заведения должны работать при условии соблюдения противоэпидемических правил. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, как отметил столичный городской голова Виталий Кличко, Киев вернется к ограничениям.
Открытие кафе, ресторанов и кинотеатров: правила и условия
Власти города Киева обнародовали требования к работе заведений общественного питания в условиях карантина. Так, учреждения могут принимать гостей внутри помещений, выполняя следующие правила и рекомендации:
- посетители могут заходить в заведение только в сопровождении персонала;
- людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут пускать в помещения;
- все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках;
- гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по ним;
- заведения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, а также проводить влажную уборку на кухне и летних площадках;
- использованные маски и перчатки должны собираться отдельно.
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