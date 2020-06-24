"Это уровень стихии 2008 года": Аваков рассказал о последствиях паводков на Западной Украине

Шмыгаль и Аваков совершили воздушный мониторинг самых затопленных районов Западной Украины.

Министр оценил масштабы последствий паводков / скриншот

Во время удара стихии на Западной Украине выпало до 70% месячной нормы осадков.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом совершили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

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«Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховенский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года», - отметил Аваков.

Министр добавил, что подтопленных населенных пунктов более 200, к 29 поселкам нет проезда. По его словам, в Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии, один - пропал без вести.

В целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м. береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Аваков подчеркнул, что важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь. «Есть решенный вопрос - доставка продуктов питания и техники авиацией МВД. На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет. Вертолет уже загружен всем необходимым», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 июня в результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено 197 населенных пунктов.

Интенсивные осадки 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Больше всего населенных пунктов подтопило в Ивано-Франковской области - 165, в Черновицкой области - 18, Львовской - 8, Закарпатской - 3.