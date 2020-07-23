Главные новости Украины за 23 июля: продление карантина и перемирие на Донбассе

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине за сутки зафиксировали более 850 новых случаев COVID-19. Карантин в стране продлили до 31 августа.

Продление карантина в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. В то же время он будет с определенными нововведениями, которые начнут действовать с начала следующего месяца.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине за минувшие сутки, 22 июля, коронавирусное заболевание подтвердили у 856 человек. Также 828 пациентов выздоровели и 17 – умерли от осложнений.

Перемирие на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Ситуация на Донбассе

22 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 23 июля 2020

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