Главные новости Украины за 23 июля: продление карантина и перемирие на Донбассе
В Украине за сутки зафиксировали более 850 новых случаев COVID-19. Карантин в стране продлили до 31 августа.
Продление карантина в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. В то же время он будет с определенными нововведениями, которые начнут действовать с начала следующего месяца.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине за минувшие сутки, 22 июля, коронавирусное заболевание подтвердили у 856 человек. Также 828 пациентов выздоровели и 17 – умерли от осложнений.
Перемирие на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Ситуация на Донбассе
22 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков.
Главные новости Украины: что важно знать 23 июля 2020
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