Суд избирает меру пресечения луцкому террористу (онлайн)

21 июля вооруженный житель Луцка Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники 13 человек.

Заседания Луцкого горрайонного суда по избранию меры пресечения Максиму Кривошу, который захватил заложников в Луцке, должно начаться в 15:00. Его завели в зал в наручниках и поместили в стеклянный бокс.

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По сообщению судьи-спикера Луцкого горрайонного суда Людмилы Присяжнюк, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве по захвату лиц в качестве заложников и совершения террористического акта, произошедшего в Луцке 21 июля поступило от следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области.

Следственным судьей выступает Андрей Сивчук.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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