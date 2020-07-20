Главные новости Украины за 20 июля: "черные ящики" самолета МАУ и заболеваемость COVID-19

В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине обнаружили более 600 новых инфицированных коронавирусом. Иран передал в Париж "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

Передача "черных ящиков" самолета МАУ

"Черные ящики" самолета украинской авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные, доставлены в Париж.

Задержание экс-главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Ситуация с коронавирусом

В Украине от начала пандемии коронавируса официально подтверждены 59 493 случая инфицирования.

За прошедшие сутки болезнь COVID-19 диагностирована у 651 человека.

Ситуация на Донбассе

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 20 июля 2020

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