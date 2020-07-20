Задержание экс-главы "Укравтодора": в НАБУ рассказали подробности дела (видео)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, выделяющих деньги на ремонт дорог в Украине.
Читайте такжеЗадержание экс-главы "Укравтодора" в Польше: НАБУ проводит обыски в Киеве и Львове (фото)Об этом на брифинге 20 июля заявил директор НАБУ Артем Сытник.
«В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа», – рассказал он.
В рамках работы этой группы исследовались события 2016-2019 годов, когда бывший глава «Укравтодора» с использованием своего служебного положения принимал меры относительно получения для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.
По словам Сытника, сейчас на территории Украины и на территории Польши проводятся более 50 обысков.
«Сегодня привлечено к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель «Укравтодора». Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документувалось в течение длительного времени», – отметил Сытник.
В НАБУ отметили, что преступные действия фактически начинались на территории Украины, а заканчивались на территории другого государства.
Как сообщал УНИАН, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака.
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