В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Украине за сутки резко возросло количество новых инфицированных коронавирусом. В Минздраве уверяют, что вакцинация от COVID-19 начнется в этом месяце, и рассказали об особенностях первого и второго ее этапов.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 6237 людей.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболел 1287141 украинец, 1134120 - выздоровели 24852 - умерли.

Запланированная вакцинация от COVID-19 в Украине

Вакцинацию от коронавируса в Украине на первом и втором ее этапах, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, смогут пройти не только медики, но и пожилые люди. Он заверил, что вакцинацию начнут в этом месяце.

Морозная погода в Украине

В четверг, 18 февраля, снегопады ожидаются только в южных и восточных областях, а также в Черкассах и Полтаве. Ночью на севере температура опустится до -25°. Днем будет колебаться в пределах -10°...-2°.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе боевики за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг стрелял в районе населенных пунктов Новомихайловка, Славное, Южное, Шумы.

Главные новости Украины: что важно знать 18 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская