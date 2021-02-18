Перед окончательным утверждением нового тарифа документ должен пройти процедуру обсуждения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с апреля 2021 года до 316,08 грн за МВт-ч с действующих 293,93 грн за МВт-ч.

Соответствующее постановление было предварительно одобрено на заседании комиссии.

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Глава нацкомиссии Валерий Тарасюк призвал общественность подключиться к обсуждению проекта документа и вносить свои предложения перед окончательным утверждением тарифа.

Что этому предшествовало

НКРЭКУ снизила с 1 января 2021 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» на 6% - с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-ч. (без учета НДС).

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч от 1 января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч за использование электричества для отопления.

Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

С 1 февраля 2021 года Украина начала осуществлять импорт электроэнергии из России.

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Автор: Анна Бредихина