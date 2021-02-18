Акция владельцев авто на еврономерах началась в 9:00.

Утром в четверг, 18 февраля, под стенами Верховной Рады собрались представители "Автоевросилы".Читайте такжеКак под Радой проходит протест "евробляхеров" (фоторепортаж)

Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события и публикует соответствующие фото.

Под зданием парламента собралось большое количество силовиков. А протестующие - владельцы авто на еврономерах - вышли из-за запланированного на сегодня голосованиям нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

Растаможка "евроблях" за 1 тысячу евро: что известно

Ранее нардеп от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявлял, что Рада в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - подчеркнул он.

Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

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Автор: Ольга Робейко