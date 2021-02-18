Сумма налога будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 259 и 293 нардепа соотвественно. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.

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Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Сумма налога будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" составит до 1000 евро.

При этом сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Он предусматривает разрешение растаможить авто без применения штрафных санкций, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

16 февраля 2021 года народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявил о том, что Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

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Автор: Елена Коваленко