Назначение поддержал 241 депутат.

Рада назначила юриста Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда по квоте парламента.

Назначение поддержал 241 депутат.

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Кичуна одобрили на должность судьи КСУ со второй попытки, в прошлом году была первая.

Кроме Кичуна, на эту должность претендовали Ольга Боднар-Петровская (кандидат от "Батькивщины"), Юрий Павленко (от "Оппозиционной платформы - За жизнь") и Руслан Сидорович (от "Голоса").

Вакантными в Конституционном суде остаются 2 судейские должности.

Виктор Кичун: что известно о новом судье

Виктор Кичун - доцент кафедры конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого. Согласно данным официальной биографии, он также имеет опыт работы адвокатом.

Кичун был главой юридического управления, а позже членом правления и директором по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью "Банка Кредит Днепр" (до 2015 года).

Имеет звание кандидата юридических наук и более 25 лет опыта работы в сфере права.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: УНИАН