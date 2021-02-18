С 24 февраля на территории страны устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности с отдельными ограничениями для учебных заведений.

В Министерстве образования и науки сообщили об ограничениях в работе учебных заведений, которые будут действовать в Украине с 24 февраля.

Как сообщает Отдел связей со СМИ МОН, с 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности с отдельными ограничениями для учебных заведений.

В то же время в регионах, где будет установлен "красный" уровень, соискателям запрещается посещать учебные заведения, что не касается детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ.

Изменения в правила карантина из-за COVID-19 отражены в постановлении Кабинета министров №104 от 17 февраля 2021 года.

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Так, с 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности, согласно нормам которого запрещается:

• посещать учебные заведения соискателями, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находятся более 50% соискателей и персонала заведения;

• проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

На территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мерам запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов заведений общего среднего образования.

Адаптивный карантин в Украине: что известно

Правительство 17 февраля внедрило введение адаптивного карантина в Украине с 24 февраля. Будут действовать четыре уровня эпидемической опасности, по которым и будут устанавливаться те или иные ограничительные меры.

В частности, самый высокий «красный» уровень эпидемической опасности определяется решением областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. На «красном» уровне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского карантина.

На Ивано-Франковщине из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля вводят жесткий карантин - с ограничениями, предусмотренными для «красного» уровня эпидопасности.

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Автор: Виктория Токарева