Главные новости Украины 11 января 2021 / фото УНИАН
Количество больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 4,3 тысячи человек. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 4288 новых случаев инфицирования коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1119314 украинцев, из которых 796417 – выздоровели, 19835 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано два нарушения боевиками режима прекращения огня.
Главные новости Украины: что важно знать 11 января 2021
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