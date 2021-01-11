В Украине действует усиленный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

Количество больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 4,3 тысячи человек. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 4288 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1119314 украинцев, из которых 796417 – выздоровели, 19835 – умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано два нарушения боевиками режима прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 11 января 2021

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Автор: Алина Вишневская