Главные новости Украины за 11 июня: подозрение Порошенко и рекордное число новых случаев коронавируса

В Украине продолжает действовать карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении. В Украине выявлено рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

Подозрение для Порошенко

Прокуроры ГБР сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Ему инкриминируют то, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - это является рекордным числом в стране от начала пандемии.

В целом количество инфицированных достигло 29 070. От коронавируса умерли 854 человека, 13 141 украинец вылечился.

Разрешение на арест Жеваго

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес определение, которое разрешает арест бывшего народного депутата Константина Жеваго, подозреваемого в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Ситуация на Донбассе

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Еще один украинский воин получил ранения сегодня.

Главные новости Украины: что важно знать 11 июня 2020

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