Республиканцы готовят санкции против Медведчука

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал инициативу.

Группа республиканцев предлагает внести в санкционный список ряд приближенных к российскому президенту Владимиру Путину медиамагнатов, которые помогают Кремлю продвигать свою «повестку дня».

Об этом говорится в соответствующем отчете Республиканского исследовательского комитета.

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Среди упомянутых лиц, приближенных к Путину, в документе указана фамилия самого богатого человека в Грузии Бидзины Иванишвили, а также кума главы Кремля Виктора Медведчука – «пророссийского олигарха в Украине, который активно использует свою медиаимперию в содействии распространению Россией вредной дезинформации внутри страны».

«Понимание всей глубины влияния России на ключевые внутренние сектора играет ключевую роль в оказании помощи Конгресса и поможет заполнить пробелы в действующей законодательной архитектуре, что позволяет допускать пагубное влияние России», – говорится в документе.

В то же время в эфире программы Егора Куроптева Запретная зона бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер пояснил, что публикация этого отчета не означает его обязательную поддержку большинством.

«Это группа конгрессменов-республиканцев и их команд, которые работают вместе над политическими документами или идеями, которые показывают их мышление без участия в законотворческом процессе. Так это что-то очень влиятельное, что обязательно станет законом? Нет! С другой стороны, это важно, потому что отражает точку зрения значительной части республиканцев в Конгрессе. И с этой позиции, очень полезно это видеть», – сказал он.

Волкер также отметил, что не известно, поддержат ли предложение в Сенате и Белом доме, поскольку "есть разные уровни поддержки".

«Но я бы не рассчитывал, что язык этого отчета со всей жесткостью санкций, которые в нем предложены, пройдет через Палату представителей, Сенат и Белый дом, чтобы стать законом. Более слабая версия предложения более вероятна. Я на самом деле поддерживаю мнение о том, что санкции, которые мы уже ввели, не изменили поведение России», – пояснил он.

Также американский дипломат добавил, что считает указанных лиц, в частности Медведчука, российского олигарха Евтушенко и грузина Иванишвили, «разными людьми с разными историями», поэтому связывать их в одном документе неправильно.

«Например, я думаю, что Иванишвили действует очень независимо. А Медведчук очень сильно приближен к Путину. Поэтому их нельзя связывать в одну связку. А относительно самой исследовательской группы, я думаю, все было изучено, обработано и описано членами кабинетов. И этот документ не имеет такого уровня тщательности, как в случае формальных наработок конгрессионных комитетов. С другой стороны, как я уже говорил, это отражает позицию республиканских членов Конгресса. И с этой точки зрения стоит на это обратить внимание», – сказал Волкер.

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