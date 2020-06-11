МВФ обнародовал текст меморандума об условиях новой кредитной программы для Украины

10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины.

Международный валютный фонд обнародовал полный текст письма о намерениях и меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-ти месячной программе Stand-by между Украиной и МВФ.

Письмо о намерениях и Меморандум были одобрены советом директоров МВФ 9 июня 2020 года.

Они содержат мероприятия и условия, которые реализовали и планируют реализовать и придерживаться правительство Украины и НБУ в течение 2020-2021 годов - срока действия программы. Кроме того, там содержатся конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе.

«Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность. Программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает, среди прочего такие сферы как: фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая политика и антикоррупционная политика», - сообщили в Министерстве финансов Украины.

«Наличие такой программы позволило получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

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