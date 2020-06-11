Общественному активисту вручили определение о принудительном приводе в Службу безопасности Украины для вручения уведомления о подозрении.

Одесскому общественному активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим, по ножу есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападавшего будет предъявлено в любом случае.

Стерненко на 9 июня вызвали на допрос в СБУ для вручения ему подозрения, вероятно, в убийстве Кузнецова, однако 7 июня он заявил, что не придет, поскольку повестка поступила ему менее чем за три дня, то есть с нарушением норм УПК, и он не успеет привлечь защитников.

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