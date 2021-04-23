Осужденного решили перевести в тюрьму другой области.

В Тернопольской области осужденный за умышленное убийство местного активиста 29-летний уроженец Крыма организовал в Чертковской тюрьме сбыт наркотиков и проведение азартных игр.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, мужчина также призывал других заключенных нарушать установленные правила поведения в учреждении отбывания наказаний и позиционировал себя одним из так называемых «смотрящих» за участками исправительного учреждения.

"Заключенный организовывал игры, где призовым фондом были запрещенные в учреждении предметы и наркотики. Последние он самостоятельно распределял среди осужденных, определяя, кому стоит сбывать запрещенные вещества. Также он заставлял заключенных возвращать так называемые «долги», привлекая для этого родственников запуганных удерживаемых», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для легализации полученных от преступной деятельности средств мужчина использовал банковскую карточку ранее судимой жительницы Тернопольщины. Среди его сообщников был и осужденный за умышленные тяжкие телесные повреждения 27-летний так называемый «смотрящий» за исправительным учреждением.

Читайте такжеВиновник резонансного ДТП в Харькове с двумя погибшими получил 9 лет тюрьмыПравоохранители 21 апреля провели обыски на территории Чертковского учреждения отбывания наказаний, в ходе которых обнаружили наркотические вещества в твердых, кристаллических, порошкообразных и других формах, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи о распределении так называемого «общака».

29-летнему заключенному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос о переводе указанного мужчины в изолятор временного содержания другой области, устанавливаются личности всех сообщников.

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Автор: Андрей Вацик