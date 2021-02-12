Позднее митингующие приехали под здание Одесского областной госадминистрации.

Сегодня утром моряки перекрыли трассу Одесса-Киев в районе КПП «Дачное».

Читайте такжеУкраинские моряки незаконно работали в оккупированном Крыму: правоохранители разоблачили схемуКак сообщает Odessa.online, в акции принимают участие около 30 человек. Люди протестуют против коррупции в сфере дипломирования моряков и требуют вмешательства президента в ситуацию.

Акция объявлена всеукраинской и проходит сегодня во многих городах Украины. Протестующие ходят по пешеходному переходу с плакатами с надписями: «Моряки – в плену коррупции», «Нет взятки — нет диплома».

Пробок на месте протеста не возникло. Небольшое количество автомобилей проезжали в объезд.

Позднее митингующие приехали под здание Одесского областной госадминистрации. К ним вышел представитель администрации, который сообщил, что на ближайшей сессии на обсуждение будет вынесен проект обращения к Кабмину по данному вопросу.

Протесты моряков в Одессе

В прошлый раз моряки перекрывали трассу на Киев 25 января. Тогда они требовали отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Автор: УНИАН