Заседание сопровождалось драками, криками, оскорблениями с применением нецензурных выражений.

В Одессе завершилась скандальная сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты дрались и блокировали трибуну.

Читайте такжеДепутаты Одесского облсовета не сумели провести первую сессию: в зале заседаний произошли стычки (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, представители нескольких партий в течение почти шести часов находились в президиуме. Часть этих депутатов пыталась заблокировать работу сессии, их оппоненты не позволяли сорвать заседание.

Несколько раз сессия прерывалась на перерыв, но после возобновления работы трибуну продолжали блокировать, в частности, представители «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Депутаты голосовали путем поднятия рук.

Во время сессии был рассмотрен ряд вопросов, среди которых-создание постоянных комиссий и депутатских фракций, утверждение оплаты труда руководства облсовета и тому подобное.

Заседание сопровождалось драками, криками, оскорблениями с применением нецензурных выражений.

Несколько депутатов Одесского городского совета от «ОПЗЖ», которых охрана не пустила в сессионный зал, прошли в ложу для прессы, откуда поддерживали коллег по облсовету криками и скандированиями. Среди них - Виталий Саутенков и Виктор Баранский.

Скандальные сессии новоизбранного Одесского облсовета

4 декабря несколько десятков депутатов новоизбранного Одесского областного совета заблокировали проведение первой сессии. В частности, на трибуну вышли депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь», «Партии Шария» и «За будущее».

Заседание завершилось под утро 5 декабря. На сессии председателем облсовета был избран Григорий Диденко, кандидатуру которого выдвинула партия «Слуга народа».

Сегодня, 18 декабря, вторая сессия новоизбранного областного совета началась на полтора часа позже.

Несколько депутатов, в частности представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», выдвигали различные требования, которые не имели отношения к повестке дня. Один из них потребовал, чтобы зал покинули люди, которые знают, что инфицированы коронавирусом. Другой депутат настаивал на замене удостоверений из-за того, что у них некрасиво проставлены печати (закрывают часть лица на фото). Некоторые депутаты сдали удостоверения, заявив, что они непригодны для использования, а потом, по их словам, не могли без документов зайти в зал.

Кроме того, в зал хотели войти депутаты Одесского городского совета Виталий Саутенков и Виктор Баранский («ОПЗЖ»), но их не пустила охрана, из-за чего в коридоре началась потасовка, была повреждена входная дверь. Позже, после первого перерыва, часть депутатов облсовета заблокировали трибуну.

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Автор: Лариса Козовая