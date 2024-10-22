Деньги и коллекцию ювелирных изделий женщина прятала по разным адресам, большая часть была в доме ее сына.

У руководительницы Николаевской областной МСЭК, которую подозревают в коррупционных схемах для уклонистов, правоохранители нашли более $450 тыс., кучу драгоценностей, а у ее сына - российский паспорт.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обысков у фигурантки кроме указанной суммы, нашли коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. При этом, большую часть денег и драгоценностей правоохранители обнаружили в квартире ее сына - интерна медицинского вуза. У него СБУ обнаружила российский паспорт.

"Молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны (накануне вторжения РФ это учреждение остановило деятельность - УНИАН). Также для сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры", - рассказали в СБУ.

Видео дня

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму более 2 млн грн. Также установлено, что в прошлом году женщина оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства льгот и социальных выплат.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении. Расследование продолжается.

Обогащение руководителей областных МСЭК

4 октября руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына, который занимал руководящую должность в Пенсионном фоне в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

16 октября появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность, к чему может быть причастна семья Крупы.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО из-за инцидентов с МСЭК и "фальшивых инвалидностей". Он ждет от правоохранителей, прежде всего - СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора - соответствующих быстрых жестких решений.

Вас также могут заинтересовать новости: