Фигурант громких дел пытался скрыться от следствия и использовал элементы конспирации.

В столице Украины нашли и задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которому недавно объявили подозрение. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.д., местоположение", - рассказали в бюро.

Отмечается, что два дня продолжались активные поиски и в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий мужчину нашли и задержали в Киеве.

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"Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - отмечают в ГБР.

Скандальное дело Борисова - детали

Весной стала известной информация о приобретении во время войны семьей начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова поместья в Испании стоимостью более трех миллионов евро.

Борисов давал подчиненным указания не призывать определенных лиц за вознаграждение. 28 июня появилась информация об увольнении Борисова с должности начальника областного ТЦК.

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову объявлено подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

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