В мэрии между тем напомнили, что в городе не хватает водителей автобусов.

Во Львовском городском совете рассказали, почему не уволили водителя автобуса маршрута №29, который закрыл дверь перед военным с инвалидностью.

О случае стало известно из соцсетей и произошел он 20 октября. По данным очевидцев, водитель отказался ждать, пока военный зайдет в автобус, сославшись на нехватку времени. За это мужчину наказали выговором и сняли премию за октябрь, но не уволили.

Как пояснили в управлении транспорта Львовского горсовета, водитель не видел военного на остановке. "Он начал ехать, а после пассажиры в салоне начали кричать, чтобы он остановился, потому что на остановке человек без конечности. Но водитель уже начал маневр и создавал аварийность на дороге – перед ним стояло несколько других автобусов. У меня есть видео с камер наблюдения", - рассказал руководитель управления Орест Олеськив.

Видео дня

Чиновник также отметил, что водитель должен был поступить по-другому и объяснить пассажирам, почему не смог остановить движение. "Поэтому наказание административное в виде выговора и снятия премии. Если подобное повторится, тогда водителя уволят", - отметили в горсовете и добавили, что в городе не хватает 120 водителей городских автобусов, что является "рекордной нехваткой".

Инцидент с военным во Львове

Сегодня стало известно, что на днях во Львове водитель автобуса №29 отказался подвезти военного, потерявшего ногу. Об этом в Facebook написал пользователь Роман Глушко. По его словам, инцидент произошел на остановке пл. Мытная. Водитель не подобрал защитника и закрыл перед ним дверь.

В коммунальном автотранспортном предприятии №1, которое обслуживает маршрут, УНИАН заявили, что водителю, который не позволил зайти в автобус военному с инвалидностью, объявили выговор.

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