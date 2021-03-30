Женщина в 2015 году собирала данные относительно вооружения, личного состава и персональных данных военных Нацгвардии и через соцсеть «ВКонтакте» передавала их боевикам.

Жительница города Мариуполь Донецкой области, которая передавала боевикам данные об украинских военных, приговорена к 8 годам лишения свободы.

Читайте такжеВоевал против ВСУ: в Харьковской области задержали боевика " ЛНР"Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в течение марта-июня 2015 года военнослужащая одной из воинских частей, расположенных на территории области, собирала данные относительно вооружения, личного состава и персональных данных военных Национальной гвардии Украины.

«Затем через собственный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» правонарушительница передавала указанную информацию представителю незаконного вооруженного формирования РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд вынес обвинительный приговор 44-летней жительнице Мариуполя по факту содействия деятельности оккупационных вооруженных формирований РФ (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Приговором Ильичевского районного суда Мариуполя злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы.

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Автор: Светлана Макринская