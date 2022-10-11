В Ингулецком районе Кривого Рога также введен полный запрет на продажу алкогольных напитков.

В Днепропетровской области в ряде территориальных громад введен полный запрет на продажу алкоголя, в том числе пива.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, вчера совместным решением областной военной администрации и военного командования введен полный запрет на продажу алкоголя - в том числе пива, вина и слабоалкогольных напитков в розничной торговле и общественном питании - на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской территориальных громад Криворожского района и в Ингулецком районе Кривого Рога.

Видео дня

Вилкул сообщил, что в других громадах Криворожского района и районах Кривого Рога продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме.

"Уважаемые бизнесмены, посчитайте, что вам выгоднее - придерживаться этого запрета, или полного запрета на продажу алкоголя. Зафиксируем такие случаи – будем запрещать и в других районах города. Сейчас военное время и строгое соблюдение всех правил является очень важным", - подчеркнул он.

Ситуация на Днепропетровщине во время войны с Россией - важные новости

Противники не раз обстреливали Днепропетровскую область из различного вооружения, есть разрушения и жертвы и пострадавшие.

10 октября враги направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из них сбили защитники Украины. В результате вражеской массированной атаки погибли по меньшей мере четыре человека, 31 человек был ранен.

Также стало известно, что захватчики пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе Shahed-136. Два беспилотники были уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: