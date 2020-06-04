В Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом открыли понтонную переправу

Первым по переправе проехал на автомобиле председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

В Никопольском районе Днепропетровской области сегодня для движения транспорта открыта временная понтонная переправа рядом с разрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в области, представитель которой находится на месте события.

Отмечается, что первым по переправе проехал на автомобиле председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

По информации ведомства, понтонная переправа длиной 160 м и шириной 6,5 м (проезжая часть) возведена 27 мая военными 808-го понтонно-мостового полка ВСУ, которые прибыли в Днепропетровскую из Одесской области.

За это время сотрудники Службы автодорог обустроили асфальтобетонные въезды к переправе, установили светофоры для регулирования на ней реверсного движения. Также обустроено освещение для безопасного движения. Согласно предупредительным знакам, по понтонной переправе разрешается движение автотранспорта весом до 30 тонн со скоростью 20 км.

Как сообщал УНИАН, 20 мая возле села Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через реку Чертомлык во время движения по нему фуры, загруженной металлическими трубами весом около 20 тонн.

На въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей - не более 10 тонн. Мост, по плану, подлежал ремонту в 2020 году.

Через с. Алексеевка проходит трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

По информации председателя «Укравтодора» Александра Кубракова, по понтонной переправе, вероятно, будет осуществляться движение автотранспорта не более 5-6 месяцев. За это время планируется построить новый мост вместо разрушенного.

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