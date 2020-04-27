В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть продуктовые рынки (фото)

Люди жалуются, что из-за решения местных властей об ограничении работы рынков, у них портятся продукты.

В Черновцах более 50 предпринимателей Калиновского рынка устроили пикет под зданием областной государственной администрации, требуя у местных властей дать разрешение на осуществление оптовой торговли в продовольственных секторах рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста скандируют фамилию председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, чтобы он вышел к ним и высказался о деятельности рынков.

Предприниматели жалуются на то, что местные власти, объявив о запрете торговли на рынках, не дали им возможности сбыть свою продукцию. В связи с этим, по словам людей, у них в контейнерах портятся продукты.

Во время пикета возник спор между первым заместителем председателя ОГА Богданом Ковалюком и мэром Черновцов Алексеем Каспруком. В частности, Ковалюк заявил, что решение о работе рынков принимают органы местного самоуправления. Каспрук отметил, что решение о закрытии рынков приняла возглавляемая Ковалюком областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по требованию главного санитарного врача Украины.

Участники акции протеста не придерживаются социальной дистанции, а Ковалюк во время общения с предпринимателями снял маску.

24 апреля мэр Черновцов созвал внеочередную сессию горсовета, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении предпринимателям, торгующим продуктами, разрешения на осуществление оптовой торговли в период карантина. Однако горсовет не принял ни одного решения. По словам начальника юридического управления горсовета Александра Шибы, восстановление оптовой торговли на продовольственных рынках - это превышение полномочий горсовета.

Накануне областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение рекомендовать органам местной власти ограничить работу продуктовых рынков на территории Черновицкой области.