Черниговская область возобновила межобластные пассажирские перевозки

В регионе работают 15 автостанций из 16.

В Черниговской области со вечрашнего дня возобновлены межобластные пассажирские перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, возобновили работу 15 из 16 автостанций области (не заработала по экономическим причинам автобусная станция в Новгород-Северском).

Отмечается, что во всех районах области со вчерашнего дня возобновились пригородные, междугородные и межобластные пассажирские перевозки, кроме Куликовского. В этом районе местные органы самоуправления, учитывая наличие случаев заболеваемости коронавирусом и контактных лиц, не пошли на ослабление карантинных мероприятий, поэтому движение автобусов не возобновлено.

Кроме того, в Боровичском районе движение автобусов возобновлено практически везде, кроме сел Александровка и Кобыжча, где зафиксированы случаи COVID-19.

«Постепенно движение транспорта возвращается к привычному графику. Но при условии, что все участники перевозок добросовестно будут соблюдать противоэпидемиологические мероприятия. Перевозчики - дезинфицировать салоны автобусов после каждого рейса, будет не больше пассажиров, чем мест в салоне. В поездке в регионы, где карантин пока не ослабляется, разрешается перевозить людей не более 50 процентов количества мест для сидения, зафиксированных в документах на транспорт. Места рядом, спереди и сзади пассажира должны быть свободными», - прокомментировали в Черниговской облгосадминистрации.

Путешественники также должны соблюдать правила безопасности: пользоваться средствами индивидуальной защиты, не нарушать социальную дистанцию.

Также на железной дороге возобновлено движение пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня межобластные автобусные перевозки возобновили 10 областей - Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и частично Хмельницкая.

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