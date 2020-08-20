Главные новости Украины за 20 августа: новые участки разведения сил на Донбассе и арест Мангера
На заседании ТКГ согласовали новые участки разведения сил на Донбассе. Арестованы Мангер и Левин – фигуранты дела об убийстве Гандзюк.
Новые участки разведения войск в Донбассе
На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого замглавы делегации Витольда Фокина было согласовано четыре новых участка разведения сил.
Дело Гандзюк
Днепровский суд Киева арестовал до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.
Перемирие на Донбассе
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали три выстрела со стороны российских наемников. Как отметили в штабе ООС, во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными.
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