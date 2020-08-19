В Украине опять начал расти курс доллара

Гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на четверг, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,60 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 20 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,32 (19 августа – 27,22)

100 EUR – 32,60 (19 августа – 32,49)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,34/27,36 грн/долл., к евро – на уровне 32,63/32,65 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 19 августа установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко