Адвокат отметил, что беременность не равна наличию ребенка.

По новому закону о мобилизации, призыву на военную службу не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, на иждивении которых есть трое несовершеннолетних детей, но беременность женщины третьим ребенком не учитывается.

Такое объяснение дал Адвокат Андрей Карпенко. Он отметил, что беременность женщины не равна наличию ребенка, поэтому только после появления ребенка на свет, мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

Мобилизация в Украине

В Украине есть смысл снизить мобилизационный возраст до 21 года. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов, комментируя слова нардепа Романа Лозинского о возможном уменьшении мобилизационного возраста ниже 25 лет.

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18 июня народный депутат Роман Лозинский заявил, что в Украине слишком поздно уменьшили мобилизационный возраст до 25 лет. Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу за существование, поэтому при условии, что будет оставаться такая линия фронта как сейчас и что война будет продолжаться, то не исключено, что это - не последнее изменение возраста для мобилизации.

В мае вступил в силу обновленный закон о мобилизации, которым, в частности, был уменьшен мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

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