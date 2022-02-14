По мнению представителя ТКГ, вывозя посольства из столицы Украины, западные страны будто расчищают России "плацдарм для нападения".

Правительства западных стран призвали "не быть трусами и предателями" и вернуть своих дипломатов в украинскую столицу, не сбегать, а наоборот прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, выступая за мир и добиваясь деэскалации.

Свое мнение по этому поводу высказал в Facebook представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

"То, что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров", – это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ – организация по безопасности в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя?" – задался вопросом Гармаш.

"Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!" – добавил он.

По мнению Гармаша, вывозя посольства из Киева, Запад "будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению":

"Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, – это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны! Поэтому, если в Западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация".

Гармаш призвал западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев:

"Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине! Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!".

Напомним, ранее сообщалось, как посольства разных страны активно вывозят своих дипломатов из Киева во Львов. О переезде из Киева заявили уже ряд дипломатических учреждений.

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