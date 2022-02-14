В Белом доме готовятся вывести весь американский персонал из столицы.

В Белом доме планируют отозвать всех своих дипломатов, которые всё еще остаются в посольстве в Киеве.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американская телекомпания CBS.

"Стало известно, что администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева в ближайшие 24-48 часов", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ также со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники американского посольства, оставшиеся в Украине, могут переехать во Львов, однако сейчас журналисты не уточняют - идет ли речь о полной эвакуации из страны или о временном переезде посольства.

Напомним, также сегодня очередные два самолета с боеприпасами прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки.

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