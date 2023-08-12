По мнению главы НАПК, если не изменить систему, то даже назначение новых людей закончится коррупцией.

Большая часть проверенных Национальным агентством по предупреждению коррупции работников военкоматов оказались добродетельными людьми.

Как отметил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, НАПК планирует завершить проверки всех 1395 военкомов с руководящими должностями до конца этого квартала.

"Проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов, как и любая категория госслужащих являются добродетельными. Те, факты нарушений, которые мы устанавливали, они связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим положением", - сказал он в эфире телемарафона.

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Глава НАПК также подчеркнул, что на самом деле уволили не всех военкомов и не всех руководителей центров комплектования.

"Решение СНБО предусматривает рекомендовать органам военного управления сменить руководителей только областных центров комплектования", - добавил он.

По мнению Новикова, если не изменить систему, то даже назначение новых добродетельных людей закончится коррупцией. В первую очередь нужно изменить правила, по которым функционируют центры комплектования, и правила пересечения границы. Поскольку центры комплектования выдают справки о непригодности к военной службе, а затем эти мужчины незаконно покидают страну и не возвращаются.

Решение Зеленского об увольнении военкомов - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 11 августа резидент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

При этом он отметил, что уже открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", объявлено 33 подозрения.

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