Из-за войны миллионы людей бежали за границу и остались в оккупации, а еще десятки, а то и сотни тысяч погибли.

Демографический кризис охватил Украину еще до российского вторжения, однако именно во время войны демографическая ситуация ухудшилась катастрофически, когда почти семь миллионов человек бежали за границу, пишет Der Spiegel.

Отмечается, что население Украины начало стареть еще в 1960-х годах, ситуацию усугубил экономический коллапс 1990-х годов, когда распался Советский Союз, ведь "миллионы женщин и мужчин боялись за свое будущее", поэтому рожали меньше детей или эмигрировали.

А уже полномасштабная война России, которая началась в феврале 2022 года, пишет издание, "превратила демографический кризис в катастрофу". И приводит такие данные: почти семь миллионов человек бежали за границу, по меньшей мере пять миллионов украинцев сейчас живут под российской оккупацией, десятки тысяч мирных жителей и до 100 тысяч военных погибли.

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Если в начале 1990-х годов в Украине проживало 51,5 миллиона жителей, то сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает лишь 29 миллионов, говорится в материале.

Ведущий демограф, руководитель Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова рассказала, что население промышленно развитой страны начинает сокращаться, когда уровень рождаемости падает ниже 2,1 ребенка на женщину. По ее подсчетам, в ЕС он чуть меньше 1,5, а в Украине с начала войны этот показатель упал ниже единицы.

По словам Либановой, депопуляция "в определенной степени неизбежна", ведь "население просто слишком старое". В то же время эта тенденция, говорит она, характерна не только для Украины. В частности, Россия борется с похожими проблемами, однако ее население почти в четыре раза больше.

Эксперт назвала средства для борьбы с еще более резким сокращением населения. По ее мнению, "надо поощрять возвращаться не только украинцев, но и людей из других стран". Улучшение качества жизни также может способствовать росту рождаемости.

Однако, чтобы это произошло, сначала должна закончиться война и должны появиться гарантии безопасности, добавила Либанова. Ведь вряд ли кто-то вернется туда, будет сохраняться угроза нападения, и даже не только не вернется, но и еще большее количество людей сбежит.

Вступление в ЕС было бы важным для экономических перспектив, считает Либанова:

"Это стимулировало бы рост и модернизировало бы экономику".

Демографическая ситуация в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, выезд за границу парней до 18 лет станет дополнительным ударом по демографическому развитию Украины, хоть и не таким серьезным, как массовый выезд в первые месяцы войны. Так считает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

В Украине на 100 родившихся приходится 286 умерших, и это плохой результат, утверждает заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун. Но, по его словам, во время войны ожидать чего-то лучшего очень трудно.

Сколько людей проживало в Украине по состоянию на 2024 год, точно не знает никто, считает демограф Гладун, поскольку это сложно посчитать. Ориентировочно речь шла о чуть более 34 миллионах населения.

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