Сейчас в Украине наблюдается опасное соотношение между количеством родившихся и умерших.

В Украине наблюдается опасное соотношение между количеством родившихся и умерших. На 100 родившихся приходится 286 умерших - это плохой результат.

Такую оценку в эфире Украинского Радио дал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун. Но, по его словам, во время войны ожидать чего-то лучшего очень трудно.

"Ситуация серьезная, но не безнадежная. Нужно принимать меры, хотя во время войны делать это очень сложно. После войны должна быть очень активная демографическая политика", - выразил убеждение специалист.

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Он отметил, что в Украине демографический кризис есть, но возник он не сейчас. "Сокращение численности населения происходит с 1993 года. Только темпы этого сокращения разные. Высокая смертность связана с войной. Чтобы не происходило сокращение численности населения страны за счет естественного фактора, сто женщин должны рожать 210-220 детей. У нас во время войны сто женщин рожают 90 детей. Это мало", - объяснил ситуацию Гладун.

Специалист отметил, что в Украине разработана стратегия демографического развития, но она больше направлена на миграционные процессы, чем на рождаемость и смертность. "После окончания войны нужно создавать условия для увеличения рождаемости и реализации репродуктивных установок, которые есть у населения. До полномасштабного вторжения украинская семья была нацелена на двудетную. Сейчас мы видим, что работает модель однодетной семьи", - сказал демограф.

Кроме этого, как отметил Гладун, должна быть политика увеличения продолжительности жизни. "Это наш ресурс. Люди живут дольше, соответственно повышается пенсионный возраст... Вопрос адаптации страны к условиям старения населения. Привлечение населения почтенного возраста к определенным работам не обязательно на 8 часов. После войны будет много людей с инвалидностью. Для них также нужно готовить социальную инфраструктуру и чтобы бизнес также был настроен привлекать этих людей к работе", - констатировал демограф.

Демографическая ситуация в Украине

4 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что численность населения Украины сократится в этом году до 35,8 млн с 42 млн, которые были в 2022 году, а к 2051 году может еще уменьшиться до 25,2 млн.

А 23 декабря директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова в комментарии CNN рассказала, что каждый дополнительный месяц войны означает демографические потери для Украины. И речь идет не о погибших, а о миллионах тех, кто уже не вернется из-за границы.

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